Politiker wissen inzwischen, wie wichtig Sommertouren sind, sagt ein Wissenschaftler. Nicht nur wegen der schönen Bilder in den sozialen Netzwerken.

Saarbrücken/Trier (dpa/lrs) - Immer mehr Regierungsvertreter in Bund und Ländern sind nach Einschätzung des Trierer Politikwissenschaftlers Uwe Jun bei Sommertouren unterwegs. «Bei den Politikern ist die Einsicht gewachsen, dass man ständigen Kontakt zu den Bürgern halten sollte. Und dass es sich, wenn man das nur in Wahljahren machen würde, sogar kontraproduktiv auswirken könnte», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

Beim Bürger würde sonst schnell das Gefühl entstehen, «die kümmern sich nur wegen der Wahlen um uns, sonst sind wir ihnen egal.» Jun: «Dem will man selbstverständlich entgegenwirken.»

Sommertouren hätten den Effekt, Bürgernähe zu demonstrieren und mediale Aufmerksamkeit zu erhalten. Zudem würden sie heute für soziale Netzwerke verwendet, weil die Gespräche vor Ort oft «sehr gute Bildmotive» brächten. Das sei aber «durchaus legitim».

Mehr als 80 Termine

Im Saarland sind zu Beginn der Ferienzeit vier Vertreter der SPD-Alleinregierung zu mehr als 80 Terminen mit Bürgern, Vereinsvertretern, Unternehmen und in Kulturstätten und sozialen Einrichtungen unterwegs. Solche Besuche kommen nach Einschätzung Juns positiv an. «Weil dadurch der Eindruck entsteht, dass sich jemand kümmert, dass man ihre Bedürfnisse und Interessen wahrnimmt.» Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) war außerdem bei zwei Marktgesprächen vor Ort.