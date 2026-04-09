Südwest Fokus auf Einstellung und Anspannung: FCK bei der Hertha

1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern
Will mit seinem Team auswärts endlich mal überzeugen: FCK-Trainer Trainer Torsten Lieberknecht.

Beim dritten Aufeinandertreffen mit den Berlinern in dieser Saison will der 1. FC Kaiserslautern Revanche für das Pokal-Debakel nehmen und seine Auswärtsbilanz aufbessern.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der auswärtsschwache Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat in dieser Saison mit dem Aufstieg höchstwahrscheinlich nichts mehr zu tun. Er kann aber mit einem Sieg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in Berlin die Hoffnungen von Hertha BSC auf eine Bundesliga-Rückkehr dämpfen.

«Dort haben wir wieder eine neue Chance, unsere Auswärtsbilanz aufzubessern. Nach dem Spiel gegen Düsseldorf habe ich den Fokus direkt darauf gelegt. Ich erwarte, dass wir die Einstellung, die innere Bereitschaft und die Anspannung, die wir zu Hause gezeigt haben, auch auswärts von Beginn an auf den Platz bringen», sagte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht.

Bittere Erinnerungen ans Pokalduell

Beide Teams treffen in dieser Saison bereits zum dritten Mal aufeinander. Kaiserslautern verlor beide bisher ausgetragenen Partien. In der Hinrunde unterlagen die «Roten Teufel» im Fritz-Walter-Stadion mit 0:1. Noch viel präsenter ist aber die Niederlage im DFB-Pokal-Achtelfinale, als der FCK mit 1:6 im Olympiastadion unterging.

«Da haben wir früh eine große Chance vergeben und durch individuelle Fehler den Gegner stark gemacht. Natürlich bleibt so ein Spiel im Kopf – und das soll es auch. Man darf es nicht verdrängen, aber auch nicht lähmend wirken lassen. Wir wollen es diesmal besser machen», betonte Lieberknecht, der lediglich auf den langzeitverletzten Angreifer Ivan Prtajin verzichten muss.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
1. FC Kaiserslautern Torsten Lieberknecht Hertha BSC Berlin Hertha BSC Düsseldorf Kaiserslautern Südwest Alle Themen
x