Erst versucht ein Mann, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, dann kommt er in einer Kurve von der Fahrbahn ab und landet hinter einer Leitplanke.

Mülheim-Kärlich (dpa/lrs) - Der Fluchtversuch vor der Polizei hat für einen 41-jährigen Autofahrer glimpflich geendet: Zwar entstand an seinem Auto Totalschaden, er selbst aber verletzte sich nur leicht. Zuvor fuhr er in der Nacht in Mülheim-Kärlich ( Landkreis Mayen-Koblenz) mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve geradeaus über die Fahrbahn und landete anschließend mit seinem Wagen in einem Waldstück hinter einer Leitplanke.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann zuvor versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Polizei vermutet den Angaben zufolge, dass er keinen gültigen Führerschein hatte. Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen in ein Krankenhaus. Zunächst war noch unklar, ob noch weitere Menschen in dem Fahrzeug mitfuhren. Ein Kran musste das Auto des Mannes bergen, wie die Polizei berichtete.