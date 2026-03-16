Nach einem Einbruch in Kell am See fliehen drei Männer – doch die Polizei schnappt sie nach einem Unfall. Dabei half auch das bestohlene Ehepaar mit.

Kell am See (dpa/lrs) - Dank eines reaktionsstarken Ehepaares sind drei Männer nach einem Einbruch im Landkreis Trier-Saarburg festgenommen worden. Zwei der Tatverdächtigen seien am Montagmorgen in das Wohn- und Geschäftsgebäude des Ehepaares in Kell am See eingebrochen, teilte die Polizei mit. Die Eigentümerin des Gebäudes habe sich zu dem Zeitpunkt im Haus befunden.

«Als sie den Einbruch bemerkte, verließ sie umgehend das Haus und rief ihren Ehemann an, der wiederum die Polizei informierte», so die Polizei in einer Mitteilung. Das Ehepaar habe die flüchtigen Einbrecher zu Fuß in sicherem Abstand verfolgt, bis die Männer in ein Auto mit Fahrer stiegen, das davonfuhr. Die Eheleute hätten der Polizei eine detaillierte Beschreibung des Fluchtfahrzeugs liefern können.

Die Beamten entdeckten den Wagen schließlich bei Greimerath und nahmen die Verfolgung auf, wie es hieß. Wenig später seien die Flüchtigen mit ihrem Auto verunfallt - und von der Polizei festgenommen worden. Zwei der drei Männer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Bei dem Einbruch wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich erbeutet. Die Tatverdächtigen sollen einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.