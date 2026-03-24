In Fürthen müssen viele Menschen ihre Häuser verlassen. Wieso? Bei Bauarbeiten wurde eine Bombe entdeckt, die heute noch entschärft werden soll.

Fürthen (dpa/lrs) - Bei Tiefbauarbeiten in Fürthen ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei im Kreis Altenkirchen mitteilte, entdeckten Arbeiter am frühen Nachmittag im Neubaugebiet an der Nelkenstraße eine amerikanische Splitterbombe mit Zünder.

Der Kampfmittelräumdienst plant, den Blindgänger noch am Abend zu entschärfen, wie die Polizei weiter mitteilte. Dafür wurde ein Gefahrenbereich mit einem Radius von 300 Metern um den Fundort eingerichtet. Menschen aus rund 100 Häusern müssen im Rahmen einer Evakuierung ihre Wohnräume verlassen.

Als Sammelstelle steht ein Gasthaus im Ort zur Verfügung, so die Beamten. Eine Entschärfung ist für 18.30 Uhr vorgesehen, kann jedoch erst beginnen, wenn alle Sicherheitsvorkehrungen abgeschlossen sind.