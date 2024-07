Das Heizungsgesetz hat schon genug Verunsicherung geschaffen. Die Kommunen sollten nicht noch eins drauflegen.

In der Praxis spielt er laut Umweltministerium schon lange keine Rolle mehr, und das muss auch so bleiben: der zwangsweise Anschluss von Häusern an eine Fernwärmeleitung. Nicht das Heizungsgesetz aus dem Haus von Robert Habeck, auch nicht das geplante Landesgesetz für die Wärmeplanung sieht die Möglichkeit vor, sondern die rheinland-pfälzische Gemeindeordnung erlaubt es Kommunen, diesen Zwang ausüben zu können – und das schon seit Jahrzehnten.

Natürlich bedeutet der Auf- und Ausbau eines Fernwärmenetzes hohe Investitionen für Versorger. Und die Klimaneutralität ist auch im Gebäudesektor nicht zum Nulltarif zu haben. Aber diese Kosten abzusichern, indem Hausbesitzer gezwungen werden, sich an ein Netz anzuschließen, statt einen individuellen Ersatz für ihre kaputte Öl- oder Gasheizung zu finden, ist der falsche Weg. Seit der völlig verunglückten Kommunikation über das Heizungsgesetz sind sehr viele Menschen verunsichert und – völlig zurecht – verärgert. Gute Angebote und vernünftige, transparente Konditionen überzeugen Hausbesitzer – ebenso wie gute politische Argumente. Zwang zerstört Vertrauen.