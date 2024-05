Frankfurt/Main (dpa) - FIFA-Schiedsrichter Bastian Dankert pfeift erstmals das Finale im DFB-Pokal. Der 43-Jährige wurde am Montag vom Deutschen Fußball-Bund mit der Leitung des Duells zwischen dem deutschen Meister Bayer Leverkusen und dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern am 25. Mai in Berlin betraut. «Bastian Dankert ist ein erfahrener und international anerkannter Schiedsrichter, der eine sehr gute Saison gepfiffen und sich dieses Finale damit absolut verdient hat», begründete DFB-Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich die Wahl.

DFB-Mitteilung