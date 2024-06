Ein kurzes und heftiges Gewitter hat in Mainz und Ludwigshafen für einige Feuerwehreinsätze gesorgt. Im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim wurden eine Stromleitung und eine Telefonleitung beschädigt, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Außerdem seien in der Stadt einige Bäume umgestürzt. Verletzt worden sei niemand.

Mainz/ Ludwigshafen (dpa) - Auch in der Landeshauptstadt Mainz gab es am Freitagabend ein leicht erhöhtes Einsatzaufkommen durch die Gewitterfront, die von Westen über Rheinhessen zog. Insgesamt wurden in der Leitstelle 18 Wettereinsätze gezählt, berichtete die Polizei. Nennenswerte Schäden gab es aber nicht.