Ein Windstoß wurde für einen Paketboten zum Verhängnis. Er konnte seinen Wagen nicht mehr verlassen.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Ein Paketbote ist in Idar-Oberstein von der Feuerwehr aus seinem Lieferfahrzeug befreit worden. Der 28-Jährige war in dem Wagen eingeschlossen und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien, wie die Polizei mitteilte. Er sei am Dienstag gegen Mittag bei geöffneter Tür in dem Laderaum des Fahrzeugs zugange gewesen, als diese plötzlich zuschlug - und sich nicht mehr öffnen ließ.

Der Wind habe sie zugeweht. Dem 28-Jährigen blieb nichts anderes übrig, als mit seinem Handy die Feuerwehr anzurufen. Wie lange der Mann auf seine Befreiung aus der hilflosen Lage warten musste, war nicht bekannt.