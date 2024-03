Am Sonntagnachmittag gerät das Dach eines Einfamilienhauses in Brand. Verletzt wird niemand, doch es entsteht ein sechsstelliger Schaden.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein Feuer hat am Wochenende in Ludwigshafen großen Schaden angerichtet. Gegen 16 Uhr am Sonntag sei das Dach eines Einfamilienhauses im Stadtteil Oppau in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe den Brand löschen können, es sei niemand verletzt worden. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 150.000 Euro. Wie das Feuer entstand, war den Angaben der Polizei zufolge zunächst unklar.

