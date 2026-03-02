Es brannte in einem Zentrum, an dem auch das Forschungsinstitut aus Darmstadt beteiligt ist, das noch mit den Folgen eines deutlich schlimmeren Feuers zu kämpfen hat.

Mainz (dpa/lrs) - Ein Feuer in einem Versuchslabor des Helmholtz-Zentrums Mainz ist vergleichsweise glimpflich ausgegangen. In dem Labor sei ein Transformator in Brand geraten, teilte die Feuerwehr in Mainz mit. Eine Brandmeldeanlage in dem Komplex auf dem Gelände der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) habe ausgelöst.

Die Einsatzkräfte brachten das betroffene Gerät aus dem Keller ins Freie und löschten das Feuer. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Da ein Brandschutzhelfer zuvor schnell per Not-Aus-Schalter den betroffenen Kellerraum vom Strom genommen habe, beschränke sich der Schaden vermutlich nur auf das eine Gerät. Verletzt wurde niemand.

Das Helmholtz-Institut Mainz ist eine Kooperation von JGU und GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH in Darmstadt. Auf dem Gelände des GSI in Darmstadt war am Morgen des 5. Februar ein deutlich folgenschwererer Brand ausgebrochen. Dort entsteht seit einigen Jahren eine Anlage mit Teilchenbeschleuniger für ein internationales Forschungsprojekt, das mehrere Milliarden Euro Investitionen beinhaltet. Die neue Anlage ist zwar nicht direkt betroffen, das Forschungsprojekt dürfte sich aber verzögern.