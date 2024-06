Ein Feuer in einem Brennholzhandel hält 150 Einsatzkräfte in Atem. Der Schaden geht in die Zehntausende.

Baumholder (dpa/lrs) - Bei einem Feuer im Lager eines Brennholzhandels in Baumholder (Kreis Birkenfeld) ist am Sonntag ein Schaden von bis zu 100.000 Euro entstanden. Rund 150 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren seien an den Löscharbeiten beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Neben Feuerwehrleuten seien auch die Polizei und vorsorglich zwei Rettungswagen beteiligt gewesen. Am Nachmittag seien die Löscharbeiten abgeschlossen worden. Es sei nur noch eine Brandwache vor Ort. Zur Ursache des Feuers konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Polizeimeldung