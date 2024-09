Zwei Wohnungen des Hauses werden durch das Feuer unbewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Im Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses in Kaiserslautern ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Alle Anwohner hätten das Haus am Abend verlassen können, teilte ein Polizeisprecher mit. Es habe nur leichte Verletzungen wegen Reizungen der Atemwege durch den Rauch gegeben. Zwei Wohnungen des Hauses seien nicht mehr bewohnbar. Über 50 Personen waren nach Angaben des Sprechers in dem Haus gemeldet. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.