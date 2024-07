Ausgerechnet bei der Feuerwehr hat es gebrannt. Die Flammen sind mittlerweile gelöscht, die Umstände aber vorerst unklar.

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) - Auch bei der Feuerwehr selbst kann das passieren: Im Gerätehaus einer Feuerwehr im Süden von Rheinland-Pfalz hat es gebrannt. Das teilte die Polizei mit. Der Brand im Stadtteil Hambach in Neustadt an der Weinstraße sei nach mehreren Stunden gelöscht worden. Es wurde niemand verletzt. Ersten Angaben der Polizei zufolge liegt die Höhe des Sachschadens im sechsstelligen Bereich. Weshalb es gebrannt hat, wird noch untersucht.