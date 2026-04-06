Im Eingangsbereich einer Schule bricht ein Feuer aus. Die Polizei hat Hinweise auf eine Brandstiftung.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - An der Ernst-Reuter-Realschule im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt ist ein Brand im Eingangsbereich ausgebrochen. Ein Anwohner hatte am Sonntagabend die Feuerwehr alarmiert, die den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnte, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt, da Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung vorliegen.