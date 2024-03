Am Samstag wird die Leiche eines 37-Jährigen im saarländischen Schmelz gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Am Sonntag melden die Ermittler drei Festnahmen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt an einem 37-Jährigen im saarländischen Schmelz (Landkreis Saarlouis) sind drei Personen festgenommen worden. Ob es sich bei ihnen um die gesuchten Täter handelt, werde derzeit noch ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach nahmen französische Polizeikräfte die drei Männer im Alter von 36, 38 und 42 Jahren nach intensiven Ermittlungen und Durchsuchungen mehrerer Wohnanwesen am frühen Sonntagmorgen im Großraum Paris fest.

Das Landespolizeipräsidium stehe im engen Informationsaustausch mit den französischen Ermittlungsbehörden, hieß es. Weitere Einzelheiten könnten aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht mitgeteilt werden.

Am Samstag war die Leiche des 37-Jährigen aus dem hessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg in Schmelz entdeckt worden. Laut Polizei fiel er einem Tötungsdelikt zum Opfer. Nach Medienberichten soll der Tote mit gefesselten Händen in einer Monteurwohnung entdeckt worden sein, die er mit anderen Männern bewohnte. Aus ermittlungstaktischen Gründen machte die Polizei dazu zunächst keine Angaben.

