Ludwigshafen gilt als besucherstärkstes deutsches Filmfestival nach der Berlinale. Nun wird der Ablauf des Jubiläumsjahrgangs veröffentlicht.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Die Organisatoren des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen präsentieren am Mittwoch (15 Uhr) das Programm der 20. Ausgabe, die am 21. August startet. Programmdirektorin Daniela Kötz und Intendant Michael Kötz stellen unter anderem Preisträger und Gäste der 19 Tage auf der Parkinsel im Rhein vor. Bereits bekannt ist, dass die Tragikomödie «Familie is nich» von Nana Neul das Festival eröffnen wird. Die Filmschau läuft vom 21. August bis zum 8. September. Im vergangenen Jahr kamen den Veranstaltern zufolge rund 108.000 Kinofans. Die Veranstaltung in der Nachbarstadt von Mannheim gilt auch als wichtiger Branchentreff.