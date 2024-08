Die Sommerferien sind so gut wie vorbei, und das bedeutet: Staus. Wo es in Rheinland-Pfalz besonders voll werden dürfte.

Koblenz (dpa/lrs) - Für das letzte Wochenende der Sommerferien erwartet der ADAC volle Straßen in Rheinland-Pfalz. Besonders an den Landesgrenzen zu Hessen und Nordrhein-Westfalen sei üblicherweise viel los, sagte ein ADAC-Sprecher. Auf viel Verkehr müssen sich Heimkehrer aus Rheinland-Pfalz demnach vor allem auf den Autobahnen 1 und 3 einstellen.

Ein hohes Staurisiko gebe es im Raum Köln und in Richtung Frankfurt am Main. Aber auch auf der A61 könnte es langsam vorangehen: Autofahrer kommen dort an vielen Baustellen vorbei. So werden auf der Strecke unter anderem zwei Großtalbrücken erneuert.

Viele Urlauber schon zurück in Rheinland-Pfalz

Die staureichste Phase der Sommerferien haben Autofahrer nach Einschätzung des ADAC-Sprechers aber schon hinter sich: So voll wie am letzten Juli-Wochenende, als alle Bundesländer gleichzeitig Ferien hatten, werde es wohl nicht noch einmal. «Natürlich gibt es auch noch Nachzügler», sagte er. Viele seien aber jetzt schon zu Hause.

Wer die Rückfahrt aus dem Urlaub noch vor sich hat, kann sich die Reise aber leichter machen. «Frühmorgens oder spätabends losfahren», riet der Sprecher. Und: «Wenn getankt werden soll, dann immer außerhalb der Autobahnen.» Das könne derzeit einen Unterschied von rund 70 Cent pro Liter machen.