Zehn Jahre war sie Regierungspartei, bei der Wahl muss die FDP um die Rückkehr in den Landtag bangen. Wie Spitzenkandidatin Daniela Schmitt ein Scheitern verhindern will.

Was sind die Gründe, die dazu geführt haben, dass die FDP derart um den Wiedereinzug in den Landtag zittern muss? Immerhin sind Sie seit zehn Jahren wieder Regierungspartei.

Wir spüren einfach, dass uns das Ampel-Aus auf der Bundesebene nicht gutgetan hat. Es hat auch medial sehr die Lage der FDP dominiert. Umso wichtiger ist es jetzt, im Wahlkampf noch mal klarzumachen, dass wir Freien Demokraten in den letzten zehn Jahren Rheinland-Pfalz gut mitregiert haben. Wir haben Rheinland-Pfalz stärker gemacht, wir haben Rheinland-Pfalz innovativer gemacht, gerade auch im Bereich der Wirtschaftspolitik. (...)

Als Wirtschaftsministerin tragen Sie Verantwortung für eine Branche, die hier bei uns in der Pfalz sehr, sehr wichtig ist: den Weinbau. Die Menschen trinken weniger Wein. Viele Winzer kämpfen ums Überleben. Wie kann die Politik sie unterstützen?

Es ist in der Tat eine sehr ernste, eine sehr existenzielle Lage. Und Sie haben etwas Wichtiges angesprochen, nämlich das Verbraucherverhalten. Wenn man sieht, dass in Deutschland von zehn Flaschen nur vier Flaschen deutscher Wein konsumiert wird, dann muss man als Erstes appellieren, dass jeder und jede Einzelne beim Kauf einer Flasche Wein entscheiden kann: Gibt’s den Winzer bei mir aus dem Dorf oder aus der Region auch in Zukunft noch? Daneben ist es mir wichtig, politisch das Thema sehr, sehr eng zu begleiten. Alles, was man auf der landespolitischen Ebene machen kann, haben wir (...) angepackt. (...) Die Weinwirtschaft ist ein wichtiger Impulsgeber für den Tourismus, denken wir aber auch an die Landmaschinentechnik, auch das ist ein wichtiger Bereich. (...) Für mich als Landesweinbauministerin ist das Thema Absatzförderung ein ganz Entscheidendes. Wir haben da noch mal eine ganze Menge zusätzlicher Mittel reingegeben und haben gemeinsam mit dem Deutschen Weininstitut die Absatzförderung im Blick sowohl in Deutschland, in Europa, als auch in Drittländern. (...)

Zuletzt machte, ausgehend vom CDU-Wirtschaftsrat, das Wort von der sogenannten Lifestyle-Teilzeit und von fehlender Leistungsbereitschaft bei gleichzeitig überbordenden Sozialleistungen die Runde. Wo steht die FDP in dieser Debatte?

Klar ist: Wir brauchen mehr Erwerbstätigkeit. Aber wie wir das schaffen, ist ja das Entscheidende. Ich kenne viele Menschen, die würden gerne mehr arbeiten. Dann fehlt es aber an verlässlichen und flexiblen Betreuungsmöglichkeiten, sowohl für die Kleinsten als auch für pflegebedürftige Angehörige. (...) Deswegen sage ich: Einerseits brauchen wir Verlässlichkeit in der Betreuung. Das ist auch ein wichtiger Faktor für die Unternehmen. Und andererseits brauchen wir wieder mehr Anreiz, dass sich mehr Leistung auch mehr lohnt. Der Bundeskanzler hat ja kürzlich gesagt: Wir bräuchten insgesamt mehr Fröhlichkeit beim Arbeiten. Ich fand das beachtlich. Ich wünsche mir auch an der einen oder anderen Stelle mal mehr gute Laune. Aber wenn's beispielsweise um Überstunden am Wochenende geht, wünsche ich mir steuerrechtlich noch Anreize, dass Menschen sagen: Ja, ich mach’ das. Dann wär's schön, wenn sich das im Portemonnaie oder auf dem Konto entsprechend auszahlt.

Zuletzt gab es die Nachricht vom geplanten Verkauf von 4400 BASF-Werkswohnungen. Das lässt Bekenntnisse zum Stammsitz hier in Ludwigshafen etwas hohl wirken. Wie interpretieren Sie diesen Schritt?

Das sind Alarmsignale, die man sehr, sehr ernst nehmen muss. Zunächst vielleicht zu dem Verkauf der Wohnungen der BASF. Wenn ein Unternehmen aufgrund der ernsthaften Lage entscheidet, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und solche Randbereiche, wobei wir ja hier auch über ein großes Volumen sprechen, abstößt, dann ist das schon ein Alarmsignal. Das zeigt, dass das Mietrecht mehr und mehr auch so gestaltet ist, dass es immer unattraktiver wird. Und dass Unternehmen auch hier vernünftige Standortbedingungen vorfinden – jetzt spreche ich über die Energiepreissituation, ich spreche auch über die steuerliche Situation. Das müssen wir sehr ernst nehmen. (...) Ich beobachte bei all den Herausforderungen im Moment andere Bereiche, die sich gut entwickeln, aus ernstem Grund: die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Das könnte zum Beispiel auch ein Thema sein, dass man in Kaiserslautern (Anmerkung der Redaktion: nach dem Aus der Pläne für eine Batteriefabrik) eine für die ganze Region bedeutsame Fläche nutzt und Unternehmen, die Bedarf haben, gezielt dorthin entwickelt.

Video-Interview

Die Landtagswahl am 22. März rückt näher: Sechs Tage vorher kommen die beiden aussichtsreichsten Bewerber um das Amt des Ministerpräsidenten, Alexander Schweitzer (SPD) und Gordon Schnieder (CDU), auf Einladung der RHEINPFALZ zum Diskutieren aufs Hambacher Schloss in Neustadt. Vorher hat die Redaktion die Spitzenkandidaten der Parteien, die Chancen auf Mandate im künftigen rheinland-pfälzischen Landtag haben, zum Interview getroffen. Aufgezeichnet wurden die Gespräche im Studio des Offenen Kanals in Ludwigshafen.