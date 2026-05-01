Beim 0:2 in Heidenheim erlebt der FC St. Pauli einen Tiefpunkt in der Saison. Die Fans zeigen deutlich ihren Unmut. Trainer Alexander Blessin hat Verständnis dafür und appelliert zugleich.

Hamburg (dpa) - Auch nach dem enttäuschenden Spiel beim 1. FC Heidenheim sieht Trainer Alexander Blessin das Verhältnis zwischen seinem FC St. Pauli und den Anhängern intakt. «Die Fans dürfen auch mal sauer sein mit einer Leistung, die nicht so korrekt war. Und deswegen ist es absolut okay», sagte er bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN) gegen Mainz 05. «Aber deswegen ist das Tischtuch in keinster Weise zerschnitten.»

Nach dem 0:2 beim Tabellenletzten in Heidenheim hatte es massive Unmutsäußerungen der Fans gegeben. Das Signal an das Team lautete: Wir wollen euch hier am Gästeblock nicht sehen. Lediglich Führungsspieler Hauke Wahl und Blessin diskutierten mit den Anhängern.

Die Niederlage in Heidenheim war der Tiefpunkt einer Entwicklung mit der Negativserie von sieben Spielen ohne Sieg. Die Hamburger stehen vor dem drittletzten Spieltag auf dem Abstiegsrelegationsplatz, haben nur noch einen Zähler Vorsprung auf den Vorletzten VfL Wolfsburg und schon fünf Punkte Rückstand auf den Hamburger SV auf dem 15. Rang.

Blessins Appelle

«Jetzt werde ich mich wahrscheinlich sehr, sehr oft wiederholen: Das geht nur gemeinsam», sagte Blessin. «Also da appelliere ich auch an unsere Fans.»

Nun gelte es genau «mit dieser Gemeinschaft, mit diesem Gefühl, dass wir diesen Klassenkampf bestehen, alles reinzuwerfen und diese Position zu halten».

Er hat keine Zweifel daran, dass seine Spieler bereit sind, alles für den Klassenverbleib zu tun. «Das hat man jetzt auch in der Woche wieder gesehen, dass sie alles abrufen wollen.»