Der 1. FC Saarbrücken holt sich den Saarland-Pokal und will erneut im DFB-Pokal überraschen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken hat den Saarland-Pokal gewonnen und sich für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Der Fußball-Drittligist setzte sich am Samstag im heimischen Ludwigspark gegen den Regionalligisten FC 08 Homburg mit 2:1 (2:1) durch. Kasim Rabihic brachte den diesjährigen DFB-Pokal-Halbfinalisten in der 31. Minute in Führung. Markus Mendler (26.) glich nur wenig später aus. Dank Luca Kerber (38.) ging der Favorit mit einem Vorsprung in die Halbzeitpause.

Homburg spielte im zweiten Durchgang mutig nach vorn und hätte durch Mendler erneut ausgleichen können. Der Stürmer scheiterte aber am heraus geeilten Saarbrücker Torwart Tim Paterok. Die Gastgeber hatten Mühe mit den aufmüpfigen Homburgern, setzten sich aber letztlich verdient durch. Auch Saarbrücken hätte weitere Tore erzielen können, vergab diese Chancen aber.

Kader Saarbrücken