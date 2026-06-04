Die ersten Besucher schlagen ihre Zelte auf: Für das ausverkaufte «Rock am Ring» werden rund 90.000 Gäste erwartet. Doch das Wetter könnte den Festivalstart trüben.

Nürburg (dpa/lrs) - Die ersten Fans können auf dem Campingplatz bei Rock am Ring ihre Zelte aufschlagen. Rund 90.000 Menschen werden bei dem Festival am Nürburgring in der Eifel erwartet, wie die Veranstalter mitteilten. Die Campingbereiche und Parkplätze sind bereits geöffnet. Das Musikspektakel vom 5. bis zum 7. Juni mit Stars wie Linkin Park und Iron Maiden ist seit Herbst 2025 ausverkauft.

Doch das Wetter meint es nicht gut mit den Festivalfans. Der Deutsche Wetterdienst sagt für Donnerstag in Rheinland-Pfalz wiederholt Schauer und Gewitter teils mit Starkregen, Sturmböen und Hagel voraus. Für den offiziellen Festivalstart am Freitag prognostizieren die Meteorologen Schauer und vereinzelt Gewitter.

Rock am Ring