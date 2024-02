Mehrere Personen gerieten am Sonntagabend wegen eines Sorgerechtsstreits aneinander. Als der Bruder einer Beteiligten auftaucht, rufen die Polizisten Verstärkung.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein Streit unter fünf Personen ist vor einem Restaurant in Ludwigshafen außer Kontrolle geraten. Wie die Polizei in Ludwigshafen am Montag mitteilte, waren Sorgerechtsprobleme zwischen einem 37-Jährigen und seiner 27-jährigen Ex-Frau der Auslöser für die zunächst verbale Auseinandersetzung, die dann handgreiflich wurde. Die Polizei konnte die Beteiligten am Sonntagabend zunächst voneinander trennen. Als der 20-jährige Bruder der Frau auftauchte und auf den 37-jährigen Mann einschlug, heizte sich der Streit erneut auf. Die Beamten fixierten den jungen Mann und brachten ihn zu Boden, wie es hieß.

Aufgrund zahlreicher Schaulustiger und des weiterhin aggressiven Verhaltens des 20-Jährigen mussten weitere Polizisten anrücken. Erst als Beamte mit dem Einsatz eines Tasers drohten, konnte die Situation entschärft werden. Der 20-Jährige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

