Eine angebliche Polizistin ruft an, warnt vor Einbrüchen – und bringt einen 87-Jährigen dazu, Schmuck zu übergeben. Eine häufige Betrugsmasche, wie die Polizei warnt.

Morbach (dpa/lrs) - Betrüger haben einen 87-Jährigen in Morbach ( Landkreis Bernkastel-Wittlich) um mehrere Schmuckgegenstände gebracht. Der Mann hatte zuvor einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin erhalten, wie die Polizei mitteilte. Diese habe darin von einer aktuellen Einbruchsserie in der Nachbarschaft berichtet. Der Mann solle deshalb sicherheitshalber seine Wertgegenstände in Obhut geben.

Die 87-Jährige fiel auf den Betrug rein und übergab mehrere Schmuckgegenstände. Der derzeitige Wert der Gegenstände ist den Angaben zufolge noch unklar.

Die Polizei verwies darauf, in einem solchen Zusammenhang nie zur Herausgabe von Wertgegenständen aufzufordern. Dies sei eine Masche von sogenanntem Call-Center Betrug. Dabei gelinge es den Tätern immer wieder, ihre vorwiegend älteren Opfer am Telefon zur Herausgabe ihrer Ersparnisse, Bankdaten oder Wertsachen zu bewegen.