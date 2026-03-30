Eine Frau, die jahrelang ohne Qualifikation als Lehrerin gearbeitet hat, ist zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

2020 hatte die Pfälzerin sich bereits im Donnersbergkreis an einer Realschule plus den Vorbereitungsdienst erschlichen. Der Schulbehörde ADD waren die falschen Unterlagen erst mehr als ein Jahr später aufgefallen. Das Landgericht Heidelberg sprach die geständige 41-Jährige unter anderem des Betrugs und der Urkundenfälschung schuldig. Die aus dem Kreis Kaiserslautern stammende Frau hatte Hochschulzeugnisse, ihr polizeiliches Führungszeugnis, Krankschreibungen und Gehaltszettel gefälscht.

Knapp 124.000 Euro an Schaden seien einzuziehen, sagte Richter Markus Krumme. In die Haftstrafe wurde auch eine Bewährungsstrafe für eine frühere Straftat eingerechnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Angeklagte wirkte während der Urteilsbegründung, zu der auch zahlreiche ihrer Ex-Schüler gekommen waren, erschüttert. Als der Richter die Höhe der Haftstrafe verkündete, stöhnten mehrere Zuschauer im Saal entsetzt auf. Eine ehemalige Schülerin hatte zuvor noch betont, wie empathisch und kompetent ihre ehemalige Mathe- und Chemielehrerin auf sie gewirkt habe. Die Frau hatte zwar ein Lehramtsstudium begonnen, aber nie zu Ende studiert.

Mit Darlehen aufgeflogen

Die Frau soll laut Gericht an Privatschulen in Heidelberg und im saarländischen Homburg jahrelang Mathe, Physik und Chemie unterrichtet haben. Allein in Heidelberg soll sie von 2021 bis 2024 einen Bruttolohn in Höhe von fast 200.000 Euro erschlichen haben. Die Privatschule entließ die Frau, nachdem sie laut Gericht monatelang wegen einer angeblichen Krebserkrankung krankgemeldet war, wofür sie gefälschte Atteste vorgelegt hatte. Danach zog die Frau ins Saarland und arbeitete dort ab Januar 2025 an einer Privatschule in Homburg. Wenige Monate später wurde ihre fehlende Qualifikation entdeckt.

Wirklich aufgeflogen war die Frau aber erst, als sie im Oktober 2024 ein Darlehen in Höhe von 25.000 Euro bei einer Bank beantragt hatte. In gefälschten Gehaltsnachweisen hatte sie ihr Gehalt zu hoch angegeben. In einem ähnlichen Fall soll sie laut Gericht erfolgreich ein Darlehen erlangt haben.

Zugang zu Referendariat erschlichen

Die Frau war bereits 2021 am Amtsgericht Kaiserslautern wegen Urkundenfälschung und Betrugs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Sie hatte sich mit gefälschten Universitätsabschlüssen den Zugang zum Referendariat beziehungsweise Vorbereitungszeit erschlichen. Die heute 41-Jährige hatte von Januar 2020 bis April 2021 als mutmaßlich angehende Lehrerin an einer Realschule plus im Donnersbergkreis gearbeitet. Darüber hat die Schulbehörde ADD auf Anfrage informiert.

Erst als die Frau aus dem Kreis Kaiserslautern sich auf eine Planstelle beworben habe, seien die über ein Jahr zuvor eingereichten Dokumente als Fälschung bei der ADD aufgeflogen. Erst dann hat man offenbar näher hingeschaut. 100-prozentige Sicherheit gegen Betrug gebe es nicht, so die ADD. Schließlich habe es seit 2002 lediglich drei Fälle von falschen Lehrkräften gegeben. Vergangene Woche hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern in dem zweiten Fall Anklage gegen eine andere falsche Lehrerin erhoben. Auch sie war im Donnersbergkreis aktiv. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt es laut ADD nicht. lrs/dts