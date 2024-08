Einem verurteilten Mörder gelingt Ende vergangenen Jahres bei einem Spaziergang an einem See bei Germersheim die Flucht vor seinen zwei Bewachern. War diese Aktion von langer Hand geplant? Die Polizei hat am vergangenen Wochenende einen angeblichen Helfer des Mannes verhaftet.

Ende 2023 hielt die Flucht des verurteilten Mörders Aleksandr Perepelenko die Südpfalz