Die Fahrerin fiel durch eine unsichere Fahrweise auf. Die Lektion endete anders als gedacht.

Flomborn (dpa/lrs) - Keine gute Idee: Fahren üben auf einer Landstraße. Die Lektion: zwei Anzeigen. Ein Zeuge hatte am Maifeiertag auf der L386 im Kreis Alzey-Worms die Polizei verständigt, weil ihm eine sehr unsicher wirkende Fahrweise auffiel, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug bremse immer wieder stark ab, fahre Schlangenlinien und gerate in den Gegenverkehr.

Eine Polizeistreife stoppte das Auto und stellte fest, dass eine 37-Jährige aus Kirchheimbolanden am Steuer saß, obwohl sie keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Ehemann und Halter des Fahrzeugs saß auf dem Beifahrersitz. «Laut eigenen Angaben wollte man am Feiertag das Fahren üben», berichtete die Polizei. «Gegen beide Fahrzeuginsassen werden Strafanzeigen gefertigt.»