Ein Fahrradfahrer fährt auf einer Landstraße und wird von einem Auto angefahren. Noch an der Unfallstelle stirbt der Mann an seinen Verletzungen.

Alzey (dpa/lrs) - Ein 53-jähriger Fahrradfahrer ist in Alzey von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge seien der 44-jährige Autofahrer und der Fahrradfahrer am späten Mittwochabend auf einer Landstraße in dieselbe Richtung unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei nach dem Zusammenstoß noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen gestorben. Ein zufällig entgegenkommender Rettungswagen im Einsatz sei wegen des Unfalls im Landkreis Alzey-Worms auf den Grünstreifen ausgewichen dort gegen einen Leitpfosten geprallt.

