Mit dem Rennrad unterwegs wird ein 70-Jähriger von der Sonne geblendet - mit schweren Folgen.

Herdorf (dpa/lrs) - Bei einem Alleinunfall in Herdorf-Sassenroth (Landkreis Altenkirchen) wurde ein 70-jähriger Radfahrer schwer verletzt als er mit seinem Rennrad ungebremst gegen ein am Straßenrand parkendes Auto prallte. Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, fuhr der Mann in Richtung Grünebach, als er vermutlich durch die tiefstehende Sonne so stark geblendet wurde, dass er das parkende Auto übersah und dagegen fuhr. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, noch schwerere Verletzungen verhinderte sein Helm. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus nach Siegen gebracht. Die Höhe des Sachschadens am Fahrrad und am Auto ist derzeit noch unklar. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend.