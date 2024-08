Ein junger Mann verursacht einen Verkehrsunfall. Bei der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass es nicht sein erstes Vergehen an diesem Tag war.

Westerwaldkreis (dpa/lrs) - Ein 18-Jähriger hat innerhalb eines Tages zwei Unfälle verursacht und ist damit seinen Führerschein wieder los. Das teilte die Polizei mit. Demnach missachtete der Teenager an einer Kreuzung in Weidenhahn im Westerwaldkreis die Vorfahrt eines anderen Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß mit einem erheblichen Sachschaden, den die Polizei auf 22.000 Euro schätzt. Der junge Mann und der 38-Jährige verletzten sich dabei leicht. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Mann wenige Stunden zuvor bereits in Wallmerod einen Unfall gebaut hatte. Er war aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Um die Fahrtauglichkeit des jungen Fahranfängers zu prüfen, wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher.