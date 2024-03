Viel zu schnell fährt ein Auto an einem haltenden Bus vorbei. Der Fahrer übersieht ein Kind.

Trier (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Trier ist ein fünfjähriger Junge schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Junge aus dem Bus gestiegen und auf die Fahrbahn gelaufen. Ein mit hoher Geschwindigkeit vorbeifahrendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen. Das auf einen Grünstreifen geschleuderte und schwer verletzte Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

PM