Ein Streit zwischen zwei Männern in Mainz eskaliert. Fünf Menschen werden unter anderem mit Metallscharnieren und Stühlen angegriffen und verletzt.

Mainz (dpa/lrs) - Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen in einem Bistro in Mainz sind fünf Menschen verletzt worden. Sieben bis neun Menschen hätten eine Freundesgruppe in der Nacht zum Montag mit Holzstangen, Stühlen, Metallschanieren und Tischen angegriffen, teilte die Polizei mit.

Dem Angriff sei ein Streit eines 35 Jahre alten Mannes mit einem anderen Gast vorausgegangen. Der Gast wurde laut Polizei daraufhin des Bistros verwiesen. Gegen 3.20 Uhr kehrte dieser demnach mit weiteren Menschen zurück. Sie attackierten den 35-Jährigen und seine Begleiter, als diese das Bistro verließen, und flüchteten danach vom Tatort.

Der Großteil der Gruppe erlitt oberflächliche Verletzungen. Eines der Opfer kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Gegen die unbekannten Täter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

