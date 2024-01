Schweich (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind fünf Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geriet ein 29-Jähriger am Morgen auf der Westumgehung in Scheich (Landkreis Trier-Saarburg) mit seinem Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort berührte sein Pkw ein entgegenkommendes Auto und stieß dann frontal mit einem zweiten zusammen. Alle fünf Insassen in den drei Fahrzeugen wurden dabei verletzt. Drei davon, darunter ein acht Jahre altes Kind, wurden in Krankenhäuser gebracht. Zudem entstand an den drei Autos nach Angaben der Polizei erheblicher Blechschaden.

Mitteilung Polizei