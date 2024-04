In Mainz prallen an einer Ampel ein Bus und ein Lastwagen zusammen. Fünf Menschen werden verletzt. Die Suche nach der Ursache läuft.

Mainz (dpa/lrs) - Bei einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Bus in Mainz sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Unter den Verletzten waren vier Fahrgäste des Busses sowie der Fahrer des Lastwagens, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Drei von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sind die beiden Fahrzeuge zunächst hintereinander auf eine Kreuzung zugefahren. Als der Lastwagen dort an einer roten Ampel hielt, ist der Busfahrer laut Polizei aus noch ungeklärten Gründen auf den Lastwagen aufgefahren.

In dem Regionalbus sollen zum Unfallzeitpunkt 13 Menschen mitgefahren sein. Dieser war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Verkehr war vorübergehend leicht eingeschränkt.

