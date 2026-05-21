Kurz vor Mitternacht kommt es zu einem schweren Unfall auf der Autobahn. Neben zwei Lastwagen sind auch zwei Autos beteiligt. Eine Person wird lebensgefährlich verletzt.

Laudert (dpa/lrs) - Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen auf der Autobahn 61 sind im Rhein-Hunsrück-Kreis fünf Menschen verletzt worden - einer davon lebensgefährlich. An dem Unfall kurz vor Mitternacht in Höhe der Ortschaft Laudert waren zwei Lastwagen, ein Transporter und ein weiteres Auto beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Die Strecke in Richtung Koblenz wurde voll gesperrt. Die Bergung der Fahrzeuge könnte den Angaben zufolge bis in die frühen Morgenstunden dauern. Zum genauen Unfallhergang war zunächst nichts bekannt.