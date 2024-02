Waldfischbach-Burgalben (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Bundesstraße in der Südwestpfalz sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 30-jähriger Autofahrer war am Samstag bei Waldfischbach-Burgalben mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 26-Jährigen kollidiert. Neben ihnen wurden auch die drei Insassen im Auto des Unfallverursachers mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte.

