Isenburg (dpa/lrs) - Alle fünf Insassen eines Autos sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 413 verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der 18-jährige Fahrer in einer Kurve zwischen Isenburg und Bendorf im Landkreis Neuwied aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach links von der regennassen Fahrbahn ab. Das Auto stieß gegen eine Schutzplanke, kippte in einen Abhang, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Drei leicht verletzte Mitfahrer befreiten sich selbst aus dem auf dem Dach liegenden Auto. Fahrer und Beifahrer, die schwer verletzt wurden, wurden den Polizeiangaben zufolge vom Rettungsdienst befreit und in Krankenhäuser gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

Polizeimeldung