Das Amt hat sich verändert: Bis 1999 mussten Kandidatinnen ledig sein und aus einer Winzerfamilie stammen. Heute zählt Fachkenntnis. Immerhin vertritt die Siegerin rund 15 000 Winzerinnen und Winzer.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Eine Woche vor der Wahl der 76. Deutschen Weinkönigin haben sich bei einem Vorentscheid fünf Kandidatinnen für das Finale am 27. September qualifiziert. Die Frauen überzeugten die Jury am Samstag im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße unter anderem mit Weinwissen und Schlagfertigkeit. Sie treten nun - ebenfalls in Neustadt - gegeneinander um die Krone an. Insgesamt konkurrierten beim Vorentscheid zwölf Kandidatinnen.

Gesucht wird die Nachfolgerin der amtierenden «Majestät» Eva Brockmann (Anbaugebiet Franken). Die Weinkönigin repräsentiert den Rebensaft ein Jahr lang bei vielen Anlässen im In- und Ausland.

Für das Finale qualifizierten sich Annalena Baum (Rheinhessen), Katharina Gräff (Nahe), Julia Lambrich (Mittelrhein), Marie-Sophie Schwarz (Mosel) und Charlotte Weihl (Pfalz).