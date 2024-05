Bei einem Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb erleiden fünf Arbeiter Rauchvergiftungen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Bei einem Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb in Trier sind am Dienstag fünf Arbeiter verletzt worden. Vier von ihnen verletzten sich durch eingeatmeten Rauch leicht, einer der Arbeiter erlitt eine mittelschwere Rauchgasvergiftung, wie die Stadt Trier am Dienstag mitteilte. Zuvor war eine Abzugsanlage in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand den Angaben zufolge schnell und belüftete die Halle. Die Verletzten wurden vor Ort versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte vor Ort. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.

Pressemitteilung