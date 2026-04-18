Die Polizei braucht Unterstützung: Nach der Explosion in Völklingen will sie mögliche Bilder oder Videos.

Völklingen (dpa) - Nach der Explosion in einer Unterführung in Völklingen im Saarland mit einem Todesopfer hat die Polizei ein Hinweisportal geschaltet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise, Bilder, Videos, Mitteilungen zum Geschehen könnten unter https://sl.hinweisportal.de/ eingestellt werden, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen laufen demnach unter «Hochdruck».

Bei der Explosion wurde ein Mann getötet. Vier weitere Männer wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Explosion «durch menschliches Handeln» ausgelöst worden sei. Genauere Informationen dazu gab es zunächst nicht.

Gegen 00.15 Uhr waren bei der Polizei mehrere Notrufe wegen eines lauten Knalls eingegangen. Eine Person soll laut um Hilfe geschrien haben, wie ein Sprecher sagte. In der Fußgängerunterführung fanden die Beamten die fünf Männer. Für einen von ihnen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch vor Ort. Die vier anderen verletzten Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.