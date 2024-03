Wieder haben Täter einen Geldautomaten in die Luft gejagt und sind geflohen. Die Fahndung läuft in der Südwestpfalz.

Contwig (dpa/lrs) - Bei einer Explosion ist am frühen Sonntagmorgen ein Geldautomat in einem Einkaufsmarkt in Contwig im Kreis Südwestpfalz zerstört worden. Laut Polizei entstand erheblicher Sachschaden. Zunächst war nicht bekannt, ob die geflohenen Täter Bargeld erbeuteten. «Da liegt nach der Zerstörung viel herum, da muss man erst schauen, außerdem ist nicht gleich bekannt, wie viel Geld da drin gewesen ist», sagte ein Polizeisprecher. Die Kripo ermittelt.