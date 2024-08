Bei einer Probefahrt auf dem Nürburgring kommt es einen Tag vor einem großen Rennen zu einer Explosion. Nun melden sich die Veranstalter.

Nürburg (dpa) - Nach einer Explosion mit mehreren Verletzten auf dem Nürburgring soll das sechsstündige ADAC Ruhr-Pokal-Rennen am Samstag wie geplant stattfinden. Das teilten die Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur mit. Mehrere Menschen waren am Abend bei einer Testfahrt bei der Explosion im Bereich des Fahrerlagers hinter einer Box verletzt worden. Der Veranstalter hat Teams und Fahrern freigestellt, an dem Rennen teilzunehmen.

Nach offiziellen Angaben des Organisators ereignete sich der Zwischenfall an der Box 27 im Fahrerlager, die von der Polizei ebenso gesperrt wurde wie der umliegende Bereich. Auf dpa-Nachfrage teilte die für den Einsatz zuständige Polizei Koblenz mit, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind und bei Tageslicht am Samstag fortgesetzt werden.