Dass CDU-Mann Baldauf neuer Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz werden soll, ist klar. Bald soll es aber zwei Chefs geben. Auch der Kandidat für den Co-Posten zwei ist prominent.

Mainz/ Koblenz (dpa/lrs) - Der langjährige Präsident des rheinland-pfälzischen Landtages, Hendrik Hering (SPD), soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zweiter Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz werden. Nötig ist demnach noch die Zustimmung des Aufsichtsrates. Zuletzt wurde die Lottogesellschaft mit Sitz in Koblenz, deren Hauptgesellschafter das Land Rheinland-Pfalz ist, allein von Jürgen Häfner geführt.

Häfner scheidet Ende Mai nach rund zwölf Jahren aus dem Amt aus. Seit 2014 war er nach Angaben der Lottogesellschaft alleiniger Geschäftsführer. Zu Fragen zur Nachfolge äußerte sich Lotto Rheinland-Pfalz auf Anfrage nicht.

Sechsstelliges Grundgehalt

Häfner verdiente an der Spitze der Gesellschaft pro Jahr eine Summe im niedrigen sechsstelligen Bereich. Einem Wirtschaftsprüfungsbericht zu Lotto Rheinland-Pfalz für 2024 zufolge kam er im Geschäftsjahr 2024 mit einer Grundvergütung und einer erfolgsabhängigen Vergütung auf insgesamt knapp 200.000 Euro.

Christian Baldauf eröffnete Anfang dieser Woche als Alterspräsident die konstituierende Sitzung des neuen Landtages. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Bereits bekannt war, dass der langjährige CDU-Fraktionschef Christian Baldauf Lotto-Geschäftsführer werden soll. Dass nun die Schaffung eines zweiten Geschäftsführer-Postens angedacht ist, ist neu. Es gilt als wahrscheinlich, dass Baldauf und Hering ihre Landtagsmandate niederlegen. Bislang sind bei der Landtagsverwaltung aber noch keine Niederlegungsschreiben eingegangen.

Land ist Mehrheitsgesellschafter

Hering war zehn Jahre lang Landtagspräsident. In früheren Jahren war der 62-Jährige aus dem Westerwald auch schon SPD-Fraktionschef im Landtag in Mainz und Minister unter SPD-Regierungschef Kurt Beck gewesen.

Lotto Rheinland-Pfalz wurde 1948 von den Sportbünden Pfalz, Rheinland und Rheinhessen gegründet. Das Land hält 51 Prozent der Anteile, weitere Anteilseigner sind der Sportbund Pfalz e.V., der Sportbund Rheinland und der Sportbund Rheinhessen. Es ist üblich, dass die regierenden Parteien bei der Besetzung des Postens des Geschäftsführers ihren Einfluss geltend machen.

Die Lottogesellschaft finanziert sich aus Spieleinnahmen mehrerer Lotterien. Regelmäßig schüttet sie einen Teil der Einnahmen unter anderem an kulturelle und soziale Einrichtungen und den Sport aus.