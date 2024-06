Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist im Mai gesunken. Doch eine Gruppe steht besonders häufig ohne Job da.

Mainz/Saarbrücken(dpa/lrs) - Im Mai hat es in Rheinland-Pfalz etwas weniger Arbeitslose gegeben als noch einen Monat zuvor. Die Zahl der Menschen ohne Job sank im Vergleich zum April um gut 200 auf rund 118 200 Menschen, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb demnach mit 5,2 Prozent gleich. Vor einem Jahr lag die Quote bei 4,8 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. Mai vorlag.

Frauen und Männer ohne abgeschlossene Berufsausbildung seien am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen, sagte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion laut Mitteilung. «Bildung ist der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit.»

Im Vergleich zum Mai des Vorjahres wurden 10 600 Arbeitslose und damit 9,9 Prozent mehr gezählt. Im Mai dieses Jahres meldeten sich 8600 Menschen nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos - rund 1000 Menschen weniger als vier Wochen zuvor. Die Regionaldirektion zählte laut Mitteilung 37.300 offene Arbeitsstellen. Das waren demnach 500 weniger als im April.

Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz seien derzeit noch rund 8300 Jugendliche, hieß es. Dem gegenüber stünden 12.200 offene Ausbildungsplätze. «Konkret kommen auf 100 unbesetzte Ausbildungsstellen 68 Jugendliche, die noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sind», sagte Schulz. «Somit sind die Chancen der jungen Menschen, noch vor Beginn des Ausbildungsjahres im Sommer eine passende Stelle zu finden, sehr gut.»

Veröffentlichungstermine Arbeitsmarkt