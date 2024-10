Immer wieder soll es in den kommenden Tagen etwas nass werden. Für Freitag sieht die Vorhersage der Meteorologen aber freundlicher aus.

Offenbach (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen soll es in Rheinland-Pfalz und im Saarland immer wieder etwas regnen. Für heute rechnen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem anfangs mit einzelnen schwachen Schauern und einem wechselnd bewölkten Himmel. Die Temperaturen erreichen dabei höchstens 12 bis 17 Grad. Menschen in Hochlagen müssen außerdem mit einzelnen starken bis stürmischen Böen rechnen.

Wechselnd bewölkt und etwas nass wird laut Vorhersage auch der Mittwoch. Es soll aber auch mal länger trocken bleiben. Die Temperaturen sind demnach weiterhin herbstlich mit maximal 12 bis 16 Grad. Auch der Donnerstag werde voraussichtlich grau und es regne vereinzelt bei Temperaturen bis zu 11 bis 14 Grad.

Am Freitag soll aber überwiegend Schluss sein mit Regen: Es bleibt laut DWD meist niederschlagsfrei und heiter bis wolkig. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 10 und 14 Grad.