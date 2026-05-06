Viele Wolken, Schauer und sogar Gewitter: Wer in Rheinland-Pfalz oder im Saarland unterwegs ist, sollte den Regenschirm griffbereit halten.

Offenbach/ Mainz/ Saarbrücken (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen unbeständig. Im Tagesverlauf ist es meist stark bewölkt, gebietsweise sind Schauer möglich. Vereinzelt kann es auch zu Gewittern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad, in den Hochlagen bei 14 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es regnerisch, bei Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Auch am Donnerstag zeigt sich der Himmel nach Angaben des DWD stark bewölkt, örtlich kommt es zu schauerartigem Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad.

Mit vielen Wolken am Himmel ist auch in der Nacht zu Freitag zu rechnen. Größtenteils bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 8 Grad, gebietsweise wird es neblig. Am Freitag löst sich der Nebel weitestgehend wieder auf und es ist heiter. Am Nachmittag regnet es vereinzelt. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad, in den Hochlagen bei 16 Grad.