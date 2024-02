Temperaturen bis 14 Grad locken zum Wochenstart nach draußen. Auf allzu viel Sonne sollte man jedoch nicht hoffen.

Offenbach (dpa/lrs) - Es bleibt zum Wochenstart weiter sehr mild in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nach vereinzeltem lokalem Sprühregen am Montagvormittag bleibt es weitestgehend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Später kann im Südosten etwas die Sonne durchkommen - in den übrigen Landesteilen macht sie sich rar. Es wird den Prognosen zufolge wieder sehr mild bei Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad, im höheren Bergland um 8 Grad. Dazu weht ein mäßiger, teils frischer Südwest- bis Westwind, vor allem im Bergland können stürmische Böen dabei sein. In Gipfellagen sind auch Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bei starker Bewölkung überwiegend trocken, wie der DWD mitteilte. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 5 Grad, im Bergland bis 2 Grad. Im Bergland sind weiterhin starke bis stürmische Böen möglich. Am Dienstag kann es dann im Tagesverlauf häufiger leicht regnen, am Rhein und in der Pfalz bleibt es laut DWD meist niederschlagsfrei. Entlang des Rheins erwarten die Meteorologen Höchstwerte bis 13 Grad, in Hochlagen um 8 Grad.

Wettervorhersage RLP/Saar