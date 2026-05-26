Ein Auto kommt von der Bundesstraße ab, überschlägt sich und brennt. Der Fahrer ist in Lebensgefahr. Warum die Polizei einigen Zeugen ein großes Lob aussprach.

Saarburg (dpa/lrs) - Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist von mutigen Ersthelfern nach einem Unfall aus seinem brennenden Auto gerettet worden. Er war mit dem Wagen auf der Bundesstraße 51 zwischen Saarburg und Ay ( Landkreis Trier-Saarburg) von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb dann im Grünstreifen stehen. Zeugenangaben zufolge geriet der Wagen unmittelbar nach dem Unfall in Brand.

Ersthelfer hätten den Fahrer aus dem Auto befreit und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt, teilte die Polizei weiter mit. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. «Die Polizei möchte sich bei allen Ersthelfern für deren beherztes und schnelles Eingreifen bedanken», hieß es schließlich.