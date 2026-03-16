Im Landesnorden hat es deutlich länger gedauert bis zur ersten Flussbestattung. Aber jetzt gibt es auch dort Klarheit über das Prozedere.

Auch auf der Mosel hat es jetzt die erste Flussbestattung gegeben. Das hat Joachim Zimmermann mitgeteilt, der Eigentümer des „Telegraaf“, eines ehemaligen niederländischen Postschiffs. Nach seinen Angaben haben 30 Trauergäste an der Fahrt ab Riol ( Kreis Trier-Saarburg) teilgenommen. Die Abschiedsfeier sei von einer Trauerrednerin gestaltet worden. Der Beisetzungsort lag nur wenige Hundert Meter flussabwärts bei Moselkilometer 174. Dort stoppte die Telegraaf IV, der Kapitän läutete die Schiffsglocke, und der Bestatter ließ die Urne zu Wasser.

Zimmermann bedauert, dass jede einzelne Beisetzung separat bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz beantragt werden müsse; von Bürokratieabbau könne keine Rede sein. Außerdem habe es im Landesnorden deutlich länger gedauert als bei der SGD Süd, bis die neue Bestattungsart zugelassen worden sei, weil die SGD Nord die Durchführungsverordnung zum neuen Bestattungsgesetz abgewartet habe. Diese datiert vom 20. Januar. Allerdings lässt auch sie immer noch Fragen offen. Die SGD Süd hatte dagegen bereits Anfang Dezember einem Mainzer Bestattungsunternehmen die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einbringung von Asche in den Rhein erteilt, also bevor die Durchführungsverordnung vorlag. Sie hat einem Mainzer Bestattungsunternehmen zwei Stellen genehmigt: bei den Flusskilometern 500 beim Mainzer Zollhafen und 511,5 bei Eltville im Rheingau.

In der Zuckerkapsel auf die letzte Reise

Die SGD Nord teilt auf Anfrage mit, bereits zwei Flussbestattungen erlaubt zu haben. Darüber hinaus würden aktuell fünf weitere Anträge geprüft. Eine uneingeschränkte Standortauswahl sei nicht möglich. Sie hat auf ihrer Homepage für Mosel, Saar, Lahn und die Teile des Rheins, für die sie zuständig ist, Listen von Flussabschnitten eingestellt, auf denen grundsätzlich keine Bestattungen zulässig sind. Dies gilt beispielsweise vor und hinter Wehren und Schleusen, sowie an Mess- und Wasserentnahmestellen.

Laut SGD Nord bedarf die Flussbestattung einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die entsprechend zu beantragen sei – und zwar je nach gewünschtem Fluss in der Koblenzer Zentrale (Rhein und Mosel) oder in den Regionalstellen Montabaur (Lahn) und Trier (Saar). Eine bloße Anzeige reiche nicht aus. Die Behörde betont, dass es keinen Anspruch auf Erteilung einer Erlaubnis gebe. Ein Antragsformular für Bestatter hat sie auf ihrer Homepage eingestellt.

Da es zuletzt Unklarheiten und Probleme mit der Wasserlöslichkeit von Urnen gab, hat die SGD Nord klargestellt, dass die Aschebehältnisse aus Zellulose, Zucker, Gelatine und Algen bestehen dürfen und der Auflösungsprozess bei Wasserkontakt sofort beginnen müsse. Die Urnen dürften nicht länger sichtbar an der Wasseroberfläche treiben oder sogar am Ufer angespült werden, sondern müssten sofort versinken.