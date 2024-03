Ein paar Tage müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland noch durchhalten. Erst einmal bleibt der Himmel grau - zum Wochenende scheint dafür aber kräftig die Sonne.

Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich noch auf ein paar graue und teils nasse Tage einstellen, bevor zum Wochenende die Sonne wieder scheint. Am Dienstag und am Mittwoch bleibt der Himmel meist stark bewölkt bis bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu kommt demnach am Dienstag zeitweise teils schauerartiger Regen, der am Nachmittag und Abend nachlässt. Dazu gebe es Höchsttemperaturen von 9 bis 11 Grad. Nachts bleibt es laut DWD überwiegend niederschlagsfrei. Allerdings seien in der Eifel und im Hunsrück mancherorts leichter Frost und Glätte nicht ausgeschlossen.

Vor allem im Bergland und in der Pfalz tröpfelt es am Mittwoch etwas, so der DWD. Dafür gebe es nachmittags aber ein paar Auflockerungen bei Temperaturen von bis zu 8 bis 11 Grad. Wolkig bis stark bewölkt, aber trocken zeige sich auch der Donnerstag bei maximal 8 bis 14 Grad.

Die Wiedergutmachung bringt laut DWD der Freitag: Zum Ende der Woche erwarten die Meteorologen viel Sonne. Dazu können sich die Menschen auf Höchsttemperaturen zwischen 11 und 15 Grad freuen.

